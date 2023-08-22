На форуме "Территория смыслов" обсуждают новые формы образования

Запланированы лекции и мастер-классы

Новые формы образования и подходы к воспитанию обсуждают в эти дни на форуме "Территория смыслов". Там открылась смена под названием "Учить". В ней участвуют около 400 молодых педагогов и руководителей школ и вузов.

Программа насыщенная. На лекциях, мастер-классах и встречах с лучшими спикерами страны будут говорить об особенностях процесса обучения, факторах успеха, развитии личности и современной системе ценностей молодёжи.

Смена проходит на базе мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. Организаторы - президентская платформа "Россия - страна возможностей" и Росмолодёжь.

"Благодаря тому, что вы с огромной любовью, ценностями, профессионализмом, со всей душой относитесь к тому, что делаете, получается следующее поколение сильнее, чем предыдущее. Наша страна огромная. Она очень мощная и сильна она людьми. Так же и мастерская управления "Сенеж" - место силы за счёт того, что в неё приходят очень сильные люди и друг друга обогащают", - заявил Андрей Бетин, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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