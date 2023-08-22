В Петербурге задержан директор фирмы, устроившей тур по коллекторам Москвы

Его доставят на допрос в столицу

Сегодня стало известно о задержании генерального директора компании, организовавшей незаконные экскурсии диггеров на Неглинке. Александр Ким пытался скрыться за границей. На допрос в Москву он будет доставлен из Санкт-Петербурга.

В Следственном комитете сообщили, что группа, которая спустились изучать подземелье, состояла из 8 человек, включая гида. Сейчас подтверждена гибель пяти человек, среди них двое несовершеннолетних. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Уже прошли обыски у тех, кто осуществлял предоставление услуг. Организаторы уверяли граждан, что экскурсии безопасны, хотя проникали в подземные сооружения незаконно. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

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