Поездка в больницу: что известно об истории со шприцем в московском каршеринге

Внутри был опасный наркотик

Они не сразу и поняли, что произошло. Это была обычная семейная поездка на машине каршеринга. Но десятилетняя дочка, выходя из автомобиля, пожаловалась на резкую боль в ноге. Как будто укололась. Родители стали выяснять - где и как. И обнаружили в салоне автомобиля медицинский шприц. Все немедленно зафиксировали в видеообращении к каршеринговой компании.

Родители, конечно, были в шоке. И в панике - все-таки неизвестная субстанция, обнаруженная в шприце, могла грозить чем угодно, в том числе и гепатитом, и ВИЧ-инфекцией. Ребенка срочно отвезли сдавать анализы. А уже после исследования содержимого в шприце правоохранительные органы были вынуждены завести уголовное дело.

"Установлено, что в шприце обнаружены следы наркотического средства - мефедрона. По данному факту следственным отделом МВД России по району Крылатское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в МВД.

Тому, кто оставил шприц в машине, по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков может грозить до восьми лет колонии.

Каршеринговая компания после этого случая заявила, что срочно вводит новую систему проверки машин - специальный рейтинг водителя, где будут учитываться все факторы. Поведение на дороге, превышение скорости.

"Также это информация о штрафах ГИБДД и о нарушении внутренних правил сервиса - таких, как оставление авто в очень грязном состоянии, с мусором в салоне, с накуренным салоном либо с какими-то посторонними предметами", - уточнил Михаил Лившиц, продуктовый менеджер приложения BelkaCar.

Если рейтинг водителя будет ухудшатся, он не избежит санкций. Запустить систему в тестовом режиме планируют до конца августа.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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