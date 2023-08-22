Московские центры госуслуг "Мои документы" отмечают 12-летие

В настоящий момент работают более 130 центров, в том числе 8 флагманских

Всё в одном окне! 12 лет назад в Лефортове открылся первый в столице центр госуслуг. Это стало отправной точкой для развития целой сети офисов "Мои документы". Теперь их больше 130. А москвичам доступны почти три сотни услуг.

Оформить более 200 видов документов для себя, семьи и бизнеса, получить пособия, выплаты, записаться в госучреждения столицы - теперь вопрос двух-трех минут до вызова к специалисту МФЦ и сжатых сроков решения самых насущных задач.

Ещё шире и разнообразней перечень услуг во флагманах, где свои окна приёма есть у различных городских ведомств. Когда в прошлый раз она меняла права, вспоминает Марина Волкова, полдня потратила на дорогу до нужного ей отдела ГИБДД, и ещё столько же провела в очереди. Теперь на всё про всё ушли минуты.

"Записалась в течение одной минуты через мос.ру. Приехала. Через 30 минут получила новые права. Всё удобно и прекрасно", - рассказала Марина.

Всё новые сподручные сервисы и услуги в городской службе единого окна запускают теперь уже даже не ежегодно - ежесезонно.

"Индивидуальные предприниматели могут зарегистрироваться в качестве юридического лица, в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства, этим летом стали популярны услуги органов опеки и попечительства", - рассказала Екатерина Кирсанова, администратор-помощник по искреннему сервису центра "Мои документы" окружного значения ЗАО Москвы.

Приходят сюда и по другим поводам. Как и центры в других округах, этот флагман в ЗАО - сердце социальной жизни и одно из любимейших мест притяжения горожан.

"Мои путешествия, есть уголок "Здоровая Москва" и для посетителей, которые хотят заключить брак, присутствует кабинет регистрации брака в торжественной обстановке", - пояснил Никита Собканюк, руководитель центра "Мои документы" окружного значения ЗАО Москвы.

А всего свыше 70 тысяч заявителей по Москве ежедневно. Вот и свой день рождения - уже 12-й по счёту - столичные офисы "Мои документы" отмечают ударным трудом.

"В настоящий момент работают более 130 центров, в том числе 8 флагманских центров и Дворец госуслуг на ВДНХ. В центрах работают более 11 тысяч сотрудников. Более 1500 администраторов работают во всех взрослых поликлиниках и детских, открытых после капитального ремонта", - сообщила Юлия Румянцева, заместитель директора Центров госуслуг Москвы.

В честь дня рождения во всех отделениях центров "Мои документы" в ближайшие три дня пройдут праздничные мероприятия. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, пройти викторину на тему центров госуслуг и получить сувениры. Для участия нужно пройти предварительную регистрацию.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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