Легендарные скульптуры вернули на павильон "Центросоюз" на ВДНХ

Их реставрировали

Павильону "Центросоюз" на ВДНХ возвращают исторический облик. Реставрация уже подходит к завершению - сегодня на фасады здания вернули две легендарные скульптуры.

Пилоны павильона всегда украшали фигуры "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом". Они олицетворяли город и деревню. Их никогда не реставрировали и состояние статуй было плачевным.

Специалисты даже не были уверены, что фигуры удастся сохранить. В итоге скульптуры аккуратно демонтировали по частям и отвезли в мастерские, там их отчистили, а утерянные фрагменты отлили в бетоне. Собирать рабочего и колхозницу тоже пришлось фрагментами, причём на высоте.

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