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Легендарные скульптуры вернули на павильон "Центросоюз" на ВДНХ

15:21
  • вторник
  • 22 августа 2023

Их реставрировали

Павильону "Центросоюз" на ВДНХ возвращают исторический облик. Реставрация уже подходит к завершению - сегодня на фасады здания вернули две легендарные скульптуры.

Пилоны павильона всегда украшали фигуры "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом". Они олицетворяли город и деревню. Их никогда не реставрировали и состояние статуй было плачевным.

Специалисты даже не были уверены, что фигуры удастся сохранить. В итоге скульптуры аккуратно демонтировали по частям и отвезли в мастерские, там их отчистили, а утерянные фрагменты отлили в бетоне. Собирать рабочего и колхозницу тоже пришлось фрагментами, причём на высоте.

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Установка скульптур на павильон "Центросоюз" на ВДНХ
Установка скульптур на павильон "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
Скульптура на павильоне "Центросоюз" на ВДНХ
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