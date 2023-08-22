В районе "Лужников" ограничат движение транспорта в связи с концертом

Закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора

Сегодня отмечается День Государственного флага России. И в Москве проходит множество мероприятий, которые приурочены к празднику.

На ВДНХ свыше 4 тысяч активистов с флагами выстроились в очертание карты России. А это Поклонная гора. У Музея Победы развернули флаг площадью 1000 квадратных метров. Российский триколор, занесенный в "Книгу рекордов и достижений" страны.

Ну а вечером в "Лужниках" состоится большой праздничный концерт. В связи с этим в районе стадиона будет ограничено движение транспорта. Уже полностью закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора.

Но основные ограничения запланированы с пяти часов вечера. Также нельзя припарковаться. Движение будут открывать после окончания мероприятия.

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