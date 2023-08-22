ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев запретил западным журналистам появляться на линии фронта

12:51
  • вторник
  • 22 августа 2023

СМИ считают, что Украина скрывает высокий уровень потерь в рядах ВСУ

Иностранным журналистам, освещающим действия ВСУ, теперь запрещено находиться на линии фронта. Исключение составляют представители СМИ, которым удалось добыть письменное разрешение главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, пишет швейцарское издание Temps.

В Москве завели дело на украинскую журналистку за фейки про армию
Захарову ужаснула реакция Запада на гибель журналиста Журавлева

Издание отмечает, что директива об ограничении доступа на линию соприкосновения вступила в силу без предварительных предупреждений. Журналисты предполагают, что причина – высокий уровень потерь среди личного состава и отсутствие результатов наступления.

Авторы материала напомнили, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами. При этом украинская армия не смогла прорвать российскую оборону.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военные журналисты
Военные журналисты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.