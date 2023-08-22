Киев запретил западным журналистам появляться на линии фронта

СМИ считают, что Украина скрывает высокий уровень потерь в рядах ВСУ

Иностранным журналистам, освещающим действия ВСУ, теперь запрещено находиться на линии фронта. Исключение составляют представители СМИ, которым удалось добыть письменное разрешение главнокомандующего вооруженными силами Валерия Залужного, пишет швейцарское издание Temps.

Издание отмечает, что директива об ограничении доступа на линию соприкосновения вступила в силу без предварительных предупреждений. Журналисты предполагают, что причина – высокий уровень потерь среди личного состава и отсутствие результатов наступления.

Авторы материала напомнили, что на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами. При этом украинская армия не смогла прорвать российскую оборону.

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