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Times: Пентагон не верит в участие иностранных пилотов в конфликте на Украине

12:59
  • вторник
  • 22 августа 2023

При этом обучать пилотов ВСУ придется долго

В американском Министерстве обороны не считают реалистичным сценарий, при котором иностранные пилоты будут принимать участие на истребителях F-16 в боевых действиях на Украине. Об этом рассказали информированные источники.
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Как отметили собеседники The Times, в Пентагоне с осторожностью отнеслись к предположению о том, что для управления истребителями F-16 в боевых действиях на Украине могут рассматриваться иностранные пилоты, в том числе бывшие или отставные американские и европейские ветераны.

Киев давно выпрашивает у Запада истребители, Соединенные Штаты наконец разрешили Дании и Нидерландам передать украинской армии имеющиеся у этих двух стран американские F-16. Однако предварительно пилотам ВСУ необходимо пройти длительное обучение работе с боевыми самолетами.

Британский военный эксперт Шон Белл при этом призвал не возлагать особых надежд на F-16, поскольку они уже устарели. В частности, машины, которые Дания пообещала передать Украине, планировалось вывести из эксплуатации в датских ВВС в середине 2024 года.

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