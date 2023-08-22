ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стал известен вопрос тестового электронного голосования 25 августа в Москве

13:05
  • вторник
  • 22 августа 2023

В этом году протестировать электронное голосование можно будет онлайн на сайте mos.ru и на участках

Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы электронного голосования (ДЭГ) 25 августа.

Отмечается, что на тестовое голосование выносят вопросы, важные для развития города. "В этом году участники ответят, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города. Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках", – говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Все, кто захочет протестировать систему голосования онлайн, смогут это сделать из любой точки страны. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на портале mos.ru.

Ссылка для участия в электронном голосовании на mos.ru появится в день голосования на специальной странице, посвященной тестовому голосованию: www.mos.ru/city/projects/vote2023/test.

Чтобы протестировать очное электронное голосование, в Москве откроют 146 избирательных участков – по одному в каждом муниципальном образовании города.

В этом году горожане будут выбирать мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.