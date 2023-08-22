Стал известен вопрос тестового электронного голосования 25 августа в Москве

В этом году протестировать электронное голосование можно будет онлайн на сайте mos.ru и на участках

Стал известен вопрос, на который ответят москвичи в рамках тестирования системы электронного голосования (ДЭГ) 25 августа.

Отмечается, что на тестовое голосование выносят вопросы, важные для развития города. "В этом году участники ответят, какие мероприятия для жителей они выбрали бы на День города. Жителям всех районов зададут один и тот же вопрос. Москвичи также смогут принять участие в тестовом голосовании на избирательных участках", – говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Все, кто захочет протестировать систему голосования онлайн, смогут это сделать из любой точки страны. Для этого необходимо иметь полную учётную запись на портале mos.ru.

Ссылка для участия в электронном голосовании на mos.ru появится в день голосования на специальной странице, посвященной тестовому голосованию: www.mos.ru/city/projects/vote2023/test.

Чтобы протестировать очное электронное голосование, в Москве откроют 146 избирательных участков – по одному в каждом муниципальном образовании города.

В этом году горожане будут выбирать мэра.

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