Членам делегации России пока не выдали визы для участия в сессии ГА ООН

Соответствующие запросы направлены

Российская делегация запросила американские визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая начнется 19 сентября, но ответ пока не получен. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал председатель международного комитета Совета Федерации России Григорий Карасин.

Сенатор отметил, что члены российской делегации ожидают получения американских виз до отлета. При этом он напомнил, что ранее американцы уже затягивали с предоставлением разрешения на въезд для делегации России.

Комментируя перспективы получения виз на этот раз, Карасин заявил, что "дадут — дадут, не дадут — не дадут", сообщает РИА Новости.

Это не первый раз, когда американские власти нарушают обязанности организатора международных мероприятий по линии ООН и не выдают россиянам визы. Весной американская сторона не выдала визы российским журналистам, которые должны были сопровождать Сергея Лаврова в США на мероприятия Совбеза всемирной организации, на которых председательствовала Россия.

Лавров предупредил, что когда Вашингтону что-то понадобится от Москвы, Россия припомнит ему ситуацию с невыдачей виз российским журналистам. При этом поведение американского руководства дипломат назвал непорядочным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"