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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

13:25
  • вторник
  • 22 августа 2023

В том числе в столице

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
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Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы прозвучали в 12:50 мск в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, а также в Киеве, передает РИА Новости.

Тревога действует также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Утром 22 августа украинские власти сообщили о взрывах и пожарах в Днепропетровской области.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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