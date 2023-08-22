Собянин заявил о скором окончании строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Общая протяжённость нового пути составит более 20 км

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта вышло на финишную прямую. Готовность к запуску одного из важнейших дорожных объектов Москвы сегодня проверил мэр Сергей Собянин.

Новая шестиполосная магистраль пройдёт от делового центра "Москва-Сити" и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАДа с Молодогвардейской улицей. И дальше выйдет на Северный обход города Одинцово в Московской области.

Почти половина трассы пройдёт по эстакадам, мостам и путепроводу. Общая протяжённость нового пути со съездами и искусственными сооружениями составит свыше 20 километров. Новая дорога улучшит транспортную доступность нескольких районов на западе Москвы с населением более 700 тысяч человек

"Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы – Северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья. Заходите уже в систему запуска этой магистрали, завершайте последние работы и будем готовиться к открытию", – сказал Собянин в ходе осмотра работ.

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