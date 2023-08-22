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Число жертв экскурсии по коллектору Неглинки выросло до восьми

13:42
  • вторник
  • 22 августа 2023

Возбуждено уголовное дело

Обнаружены тела еще троих погибших в ходе воскресной подземной экскурсии в коллекторе Неглинки. Об этом во вторник, 22 августа, рассказали в московских экстренных службах.
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Как рассказал собеседник "Интерфакса", в районе Большого Устьинского моста обнаружено тело мужчины, еще одно тело найдено в Москве-реке.

При этом в Следственном комитете заявили, что к данному часу обнаружены тела всех участников экскурсии. Следователи приступили к процедуре опознания.

20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе семи человек осуществил проведение экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве. Начался ливень, уровень воды в коллекторе резко повысился, участники экскурсии не успели выбраться на поверхность.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи установили трех человек, причастных к организации экскурсии по подводному коллектору. Еще несколько человек объявлены в розыск.

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