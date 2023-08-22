Российский боец попросил натовцев добавить в паек ВСУ майонез

И поблагодарил за "удобные" немецкие гранаты

Военнослужащий ВС России попросил НАТО добавить майонез к пайку, который Запад поставляет ВСУ. А за боеприпасы и технику боец выразил натовцам благодарность.

Военный отметил, что благодаря альянсу российские силы получили хорошие и удобные немецкие осколочные и фугасные гранаты. Довольны бойцы и поставками техники: в другой ситуации они никогда бы не покатались на боевых машинах производства Франции, Турции и Великобритании.

Расстроило бойца отсутствие в гуманитарном грузе майонеза. В видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц, российский военный попросил натовцев добавить в паек этот не очень полезный, но питательный продукт.

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