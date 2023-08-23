Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Пора потихоньку возвращаться к учебе - во всех смыслах

Овны

Звезды рекомендуют представителям знака, еще не побывавшим в отпуске, отправиться в санаторий или на спа-курорт. Если отпуск позади – все равно укрепить здоровье не помешает.

Тельцы

Следующие четыре недели окажутся очень приятными. Физические нагрузки будут приносить вам наслаждение, а желающие стать родителями приблизятся к цели.

Близнецы

У вас проснется желание сделать ремонт в стиле ретро или вернуться туда, где вы когда-то жили. Подумайте, стоит ли воплощать в жизнь сиюминутные желания?

Раки

Совсем скоро сентябрь, пришло время вернуться к учебе! Ближайшие тридцать дней хороши для получения новых знаний, занятий с репетиторами, поступлений на курсы, покупки учебников.

Львы

Солнце покинуло ваш знак и можно отдохнуть от внимания к вашим персонам. Но не затягивайте с релаксом – начался месяц заработков, не упускайте такие возможности.

Девы

В ваш знак пожаловало Солнце, начиная полосу торжеств в вашу честь. С Днем рождения! Вот буквально с этого часа вы будете увереннее в себе, ярче и заметнее в обществе.

Весы

Начинается самый сложный месяц года для представителей вашего знака - снижайте нагрузку уже сегодня. Неотложных дел должно быть все меньше, а заботы о себе больше с каждым днем!

Скорпионы

Если развитие личного бренда или активность в социальных сетях входят в ваши планы, то начинайте готовиться. Через месяц Солнце поможет вам засиять во всю мощь.

Стрельцы

Вы на пороге перемен в бизнесе или карьере, которые зависят от ваших усилий. Правда, ретропауза Меркурия отнимет время на подготовку и взвешивание "за" и "против".

Козероги

Лучшего дня для пересдачи экзамена, повторения когда-то изученного материала не подобрать! Можно возвращаться к занятиям иностранным языком и вообще к учебе.

Водолеи

Погружайтесь в себя: работа с психологом, дневником, письменными практиками, занятия йогой вернут душевный покой. Если не справляетесь – просто идите к врачу.

Рыбы

Скоро вы встретите человека, который станет вашим деловым или романтическим партнером. За месяц решатся проблемы в браке или будет отпразднована свадьба.

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