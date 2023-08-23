Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Пора потихоньку возвращаться к учебе - во всех смыслах
Овны
Звезды рекомендуют представителям знака, еще не побывавшим в отпуске, отправиться в санаторий или на спа-курорт. Если отпуск позади – все равно укрепить здоровье не помешает.
Тельцы
Следующие четыре недели окажутся очень приятными. Физические нагрузки будут приносить вам наслаждение, а желающие стать родителями приблизятся к цели.
Близнецы
У вас проснется желание сделать ремонт в стиле ретро или вернуться туда, где вы когда-то жили. Подумайте, стоит ли воплощать в жизнь сиюминутные желания?
Раки
Совсем скоро сентябрь, пришло время вернуться к учебе! Ближайшие тридцать дней хороши для получения новых знаний, занятий с репетиторами, поступлений на курсы, покупки учебников.
Львы
Солнце покинуло ваш знак и можно отдохнуть от внимания к вашим персонам. Но не затягивайте с релаксом – начался месяц заработков, не упускайте такие возможности.
Девы
В ваш знак пожаловало Солнце, начиная полосу торжеств в вашу честь. С Днем рождения! Вот буквально с этого часа вы будете увереннее в себе, ярче и заметнее в обществе.
Весы
Начинается самый сложный месяц года для представителей вашего знака - снижайте нагрузку уже сегодня. Неотложных дел должно быть все меньше, а заботы о себе больше с каждым днем!
Скорпионы
Если развитие личного бренда или активность в социальных сетях входят в ваши планы, то начинайте готовиться. Через месяц Солнце поможет вам засиять во всю мощь.
Стрельцы
Вы на пороге перемен в бизнесе или карьере, которые зависят от ваших усилий. Правда, ретропауза Меркурия отнимет время на подготовку и взвешивание "за" и "против".
Козероги
Лучшего дня для пересдачи экзамена, повторения когда-то изученного материала не подобрать! Можно возвращаться к занятиям иностранным языком и вообще к учебе.
Водолеи
Погружайтесь в себя: работа с психологом, дневником, письменными практиками, занятия йогой вернут душевный покой. Если не справляетесь – просто идите к врачу.
Рыбы
Скоро вы встретите человека, который станет вашим деловым или романтическим партнером. За месяц решатся проблемы в браке или будет отпразднована свадьба.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"