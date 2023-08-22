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В Турции сообщили о визите Эрдогана в Россию

14:29
  • вторник
  • 22 августа 2023

Турецкий президент намерен решить один важный вопрос

Встреча президента нашей страны Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может состояться в России.
Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу"

Стороны обсудят вопросы возобновления зерновой сделки, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники.

"Предстоящий визит президента Эрдогана в Россию имеет решающее значение для достижения соглашения", - сообщил собеседник СМИ (цитата по ТАСС).

Накануне сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана в Турции маловероятна. Какой-либо определенности относительно переговоров пока нет.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным "лицом к лицу" в сентябре. По его словам, переговоры скорее всего состоятся на встрече "Большой двадцатки" в Индии (9-10 сентября) или на Генеральной Ассамблее ООН в США (20-22 сентября). Однако в Кремле еще в июле сообщили, что Путин не планирует лететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

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