СК объявил в розыск третьего фигуранта дела об экскурсии по коллекторам Москвы

Погибли восемь человек

Следственный комитет объявил в розыск гендиректора компании "Авангард" Александра Лазовского, который является еще одним фигурантом дела о незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы.

Как рассказали в ведомстве, мужчина 21 августа — на следующий день после трагедии — покинул Россию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает ТАСС.

20 августа диггер с группой из семи человек начал экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве. Из-за резкого подъема уровня воды в коллекторе на фоне проливного дождя участники экскурсии не сумели выбраться наружу.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи установили ряд лиц, причастных к организации экскурсии по подводному коллектору. 22 августа в СКР подтвердили, что найдены тела всех участников экскурсии, не уточнив их количество. Исходя из того, что изначально сообщалось о восьмерых пропавших, количество жертв составляет восемь человек.

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