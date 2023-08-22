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Африканский союз опроверг вмешательство ЧВК в дела стран континента

14:43
  • вторник
  • 22 августа 2023

Запад утверждал, что группа "Вагнер" задействована в решении политических вопросов в Африке

Совет мира и безопасности Африканского союза отвергает любое вмешательство в дела континента.

В структуре подчеркнули, что данный подход распространяется также на частные военные компании, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, чем занимаются в стране перебазировавшиеся бойцы "Вагнера". По словам политика, участники ЧВК "Вагнер" — это настоящие бойцы, которые "совершенно бесплатно (хоть и наемники, за деньги везде и воевали, и работали) помогают нам, передают опыт".

Однако западные страны опасаются, что вагнеровцы могут принять участие в решении политических вопросов в Африке, связи с которой укрепляет Россия. При этом Африканский союз выступил против военного урегулирования ситуации в Нигере, где был совершен военный переворот и задержан избранный президент.

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