ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВКС России уничтожили американский катер с десантниками ВСУ

14:35
  • вторник
  • 22 августа 2023

Десант пытался высадиться возле острова Змеиный

Самолет Воздушно-космических сил России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force. На борту судна находилась десантная группа Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Минобороны.

Вертолет ВКС России уничтожил колонну бронетехники ВСУ
ВКС России нанесли высокоточный удар по складу иностранного вооружения на Украине

По данным ведомства, инцидент произошел около 11.00 22 августа восточнее острова Змеиный. Остров расположен в Черном море недалеко от Одессы, он перешел под контроль российских военных в начале спецоперации. ВСУ несколько раз пытались занять Змеиный, однако десант уничтожался артиллерией и самолетами ВКС России.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтоженом ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательном катере ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Истребитель ВКС России Су-30СМ
Истребитель ВКС России Су-30СМ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.