ВКС России уничтожили американский катер с десантниками ВСУ

Десант пытался высадиться возле острова Змеиный
Самолет Воздушно-космических сил России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force. На борту судна находилась десантная группа Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Минобороны.
По данным ведомства, инцидент произошел около 11.00 22 августа восточнее острова Змеиный. Остров расположен в Черном море недалеко от Одессы, он перешел под контроль российских военных в начале спецоперации. ВСУ несколько раз пытались занять Змеиный, однако десант уничтожался артиллерией и самолетами ВКС России.
Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтоженом ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательном катере ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"