ВКС России уничтожили американский катер с десантниками ВСУ

Десант пытался высадиться возле острова Змеиный

Самолет Воздушно-космических сил России уничтожил быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force. На борту судна находилась десантная группа Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, инцидент произошел около 11.00 22 августа восточнее острова Змеиный. Остров расположен в Черном море недалеко от Одессы, он перешел под контроль российских военных в начале спецоперации. ВСУ несколько раз пытались занять Змеиный, однако десант уничтожался артиллерией и самолетами ВКС России.

Сегодня утром Минобороны России сообщило об уничтоженом ночью российским истребителем Су-30СМ в Черном море разведывательном катере ВСУ. Это произошло в районе российских газодобывающих установок.

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