Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

Атака отбита

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через госграницу в Климовском районе Брянской области.

Об этом днем 22 августа сообщил губернатор региона губернатор Александр Богомаз. Атаку удалось отбить благодаря слаженной работе пограничников ФСБ, Минобороны и спецподразделений Росгвардии.

"В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", - написал Богомаз в своем telegram-канале.

Предыдущая неудачная попытка атаки на Брянскую область была предпринята 16 августа. Тогда российские спецслужбы и силовики уничтожили пять диверсантов в Стародубском районе.

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