ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские диверсанты попытались прорваться в Брянскую область

14:50
  • вторник
  • 22 августа 2023

Атака отбита

Украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через госграницу в Климовском районе Брянской области.
Появились подробности уничтожения украинских диверсантов в Брянской области

Об этом днем 22 августа сообщил губернатор региона губернатор Александр Богомаз. Атаку удалось отбить благодаря слаженной работе пограничников ФСБ, Минобороны и спецподразделений Росгвардии.

"В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей", - написал Богомаз в своем telegram-канале.

Предыдущая неудачная попытка атаки на Брянскую область была предпринята 16 августа. Тогда российские спецслужбы и силовики уничтожили пять диверсантов в Стародубском районе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащий ВС России смотрит в бинокль
Военнослужащий ВС России смотрит в бинокль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.