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В Ростовской области задержан мужчина за попытку покупки секретного военного изделия

15:19
  • вторник
  • 22 августа 2023

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали мужчину по подозрению в попытке приобретения секретного военного изделия для дальнейшей перепродажи.

Как пояснили в спецслужбе, действия задержанного подпадают под статью 283.1 УК России (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Мужчина раньше работал в фирме по реализации деталей авиационной промышленности и радиолокационного оборудования, после увольнения продолжал деятельность как частное лицо, зная о секретности деталей, сообщает ТАСС.

Ранее спецслужбы задержали в Брянской области гражданина Украины, который собрал и незаконно передал связному сведения, составляющие государственную тайну. Суд санкционировал взятие задержанного под стражу.

Позднее ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, который нес высокоточное ракетное вооружение. Задержанный при этом военный, помимо прочего, подозревается в передаче Украине государственной тайны.

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