Минздрав отверг риски для пациентов из-за прекращения поставок "Зепатира"

Это не повлияет на доступность терапии гепатита C в России

Специалисты не видят рисков для пациентов из-за прекращения поставок в Россию препарата "Зепатир", предназначенного для больных гепатитом. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Эксперт уточнил, что прекращение поставок сопряжено со стратегией производителя вывести данный препарат с международного рынка, в том числе российского.

Однако это не окажет влияние на доступность терапии гепатита С в России, препарат не является незаменимым или уникальным, цитирует Чуланова ТАСС.

Ранее в российском Министерстве здравоохранения отмечали, что дефицит фармацевтических препаратов в России не наблюдается. Как подчеркнул замглавы ведомства Сергей Глаголев, "мы сегодня не видим ассортиментных дефектур по отдельным международным непатентованным названиям".

При этом в России запущен новый механизм поддержки компаний, занятых в области импортозамещения лекарств. Производители препаратов смогут получить субсидии для компенсации затрат на научно-исследовательские разработки.

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