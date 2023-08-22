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ВС России уничтожили более сотни боевиков ВСУ на запорожском направлении

15:13
  • вторник
  • 22 августа 2023

Отражено четыре атаки

Подразделения ВС России за минувшие сутки отразили четыре атаки ВСУ на запорожском направлении. Части российской группировки войск действовали при поддержке авиации и артиллерии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Генерал уточнил, что подразделения 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ пытались прорваться в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области. В результате уничтожены более 125-ти украинских военнослужащих, противник потерял три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей.

Кроме того, артиллерия и авиация группировки российских войск "Восток"  нанесли удар по четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Макаровка, Старомайорское и Урожайное в ДНР. По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 240 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожено две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также орудие FH-70 производства Великобритании.

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