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Вучич настоял на исключении антироссийских пунктов из "афинской декларации"

15:37
  • вторник
  • 22 августа 2023

Это огромное достижение для Белграда

Из итоговой декларации "Афинского саммита" были исключены "два важных пункта", которые противоречили внешнеполитическому курсу Белграда. Об этом в ходе очередного брифинга заявил президент Сербии Александр Вучич.

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Накануне действующий президент Греции Кириакос Мицотакис устроил неформальный ужин для лидеров Балканской лиги. По итогам встречи была принята итоговая декларация "Афинского саммита".  

"Мы смогли добиться того, чтобы вещи, которые противоречат нашей политике, не оказались в тексте декларации", - заявил Вучич, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что изначально указанные в документе пункты имели антироссийский подтекст. По его словам, исключение этих тезисов из итоговой декларации саммита в Афинах является "огромным достижением" для такой маленькой страны как Сербия.  

Он также добавил, что политический истеблишмент Сербии благодарен 14 участникам неформального саммита, которые поддержали требования Белграда об исключении антироссийской риторики из итоговой декларации.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются единственными политиками из ЕС, которые не испугались выступить против США. По мнению сенатора, именно агрессивная политика Белого дома привела к возникновению энергетического кризиса в Европе.

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