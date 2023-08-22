Бразилия опровергла планы БРИКС противопоставить себя G7 и G20

Такие сообщения ранее появились в СМИ

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) не собирается превращаться в антагониста "Большой семерки" (G7) и "Группы двадцати" (G20). Такое заявление сделал во вторник, 22 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как подчеркнул политик, речь идет не о соперничестве с развитыми и состоятельными странами, а о создании нового эффективного блока для равноправного взаимодействия развивающихся государств, сообщает ТАСС.

Ранее источники сообщали, что Китай призовет коллег по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в полноценного, геополитического соперника "Группы семи" (G7). При этом отмечалось, что между Пекином и Нью-Дели есть разногласия по данному вопросу.

При этом президент Сербии Александр Вучич заявлял, что расширение БРИКС станет историческим моментом, а само объединение приобретает статус глобального игрока, который стремится стать альтернативой коллективному Западу.

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