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Москвичей предупредили о ночном похолодании до 6 градусов

15:50
  • вторник
  • 22 августа 2023

Ночь на субботу может оказаться очень холодной

Столбики термометров в столичном регионе в ночь на субботу, 26 августа, могут опуститься до 6 градусов выше нуля. Об этом во вторник, 22 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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При этом днем ожидается вполне нормальная температура – плюс 15–20 градусов, рассказал метеоролог АГН "Москва".

Ранее ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева заявила, что в ближайшие дни погода в столичном регионе по температуре заглянет в сентябрь: будет прохладно и сыро.

При этом 20 августа за час в Москве выпало более 40% месячной нормы осадков. Из-за сильнейшего ливня было частично перекрыто транспортное движение в районе Дмитровского шоссе на пересечении с улицей Руставели, столичные коммунальщики работали в режиме повышенной готовности.

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