В конце августа пройдет Всероссийская фотоакция для школьников "Мое культурное лето"

Экспертная комиссия выберет 30 лучших работ

С 21 по 25 августа в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культура для школьников" пройдет Всероссийская фотоакция "Мое культурное лето", совместно организованная Министерством культуры и Министерством просвещения.

Всем школьникам страны предлагается посредством искусства фотографии рассказать о культурных мероприятиях, в которых они участвовали минувшим летом. Для этого необходимо опубликовать собственную фотографию, сделанную летом в театре, музее, на выставке, концерте, в детском оздоровительном или пришкольном лагере, на личной странице в социальной сети "ВКонтакте", в сопроводительном посте коротко кратко рассказать о своих впечатлениях, указать свой регион, фамилию, имя и хештег #фотолетокдш.

Состоящая из известных российских мастеров фотографии комиссия выберет 30 лучших работ. Они войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале культурадляшкольников.рф.

Подробнее об акции можно узнать здесь.

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