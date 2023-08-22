Алжир отказался пропустить военные самолеты Франции в Нигер

Париж готовится к возможной интервенции в свете решения государств ЭКОВАС

Алжирские власти отказались открыть воздушное пространство страны для пролета военных самолетов Франции. Париж обратился с такой просьбой к Алжиру на случай возможной интервенции в Нигер – этот сценарий стал более реальным после решения государств ЭКОВАС начать вторжение.

По данным радио Алжира, Франция, получив отказ, обратилась с аналогичной просьбой к Марокко. Там Парижу дали согласие.

Военные Нигера в конце июля объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры западных стран и организация стран Западной Африки ЭКОВАС осудили переворот. 21 августа стало известно, что на военных аэродромах стран - членов ЭКОВАС началась подготовка к возможной военной операции против мятежников, передает РИА Новости.

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