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"Не стоило начинать": украинский полковник заявил о бессмысленности контрнаступления ВСУ

15:56
  • вторник
  • 22 августа 2023

Украинские военные испытывают снарядный голод

Действия ВС России в зоне военной спецоперации привели к "бессмысленности" наступательных действий украинской армии. Об этом в интервью изданию The Wall Street Journal заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский.  

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"Украинское контрнаступление не надо было и начинать", - заявил Грабский, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что для успеха наступательных действий армия должна обладать "исключительными преимуществами", которые способны "перевесить" возможности и силы противника. По его словам, на сегодняшний день таких преимуществ украинская армия не имеет.

Он также добавил, что украинские военные не имеют возможности продолжать контрнаступление из-за острой нехватки артиллерийских снарядов и передовой военной техники.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Россией приведет к свержению действующего руководства страны. По мнению военного аналитика, такая недальновидная политика киевского режима рано или поздно приведет к "тотальному уничтожению" ВСУ.  

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