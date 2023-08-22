Западные СМИ заподозрили Украину в уничтожении свободы слова

Контрнаступление обходится Киеву очень дорого

Быстро и красиво взлететь на обещанных истребителях не получится. Крылышки после очередных европейских гастролей Зеленскому подрезал его же министр обороны Алексей Резников: "Минимальный срок для передачи Украине F-16 - это 6-7 месяцев. Очень сложные системы обслуживания, ремонта... Для работы с этими самолетами необходимо обучить несколько сотен человек. Сколько времени это займет, пока сложно оценить".

Аналитики американского NBC считают, что украинские эскадрильи будут готовы к бою не ранее лета следующего года, а то и позже. Телеканал также опубликовал информацию о том, что Киев в ступоре: наобещать - наобещали, но по факту F-16 - на недосягаемой высоте.

"Задержки привели в замешательство и расстроили украинские власти, а также военных на передовой. Они не решаются публичного обсуждать объяснение США о задержках, потому что F-16 являются "чувствительной" темой", - передает NBC.

Подсластить пилюлю отправляемым на убой гражданам украинские власти решили с помощью дальнобойных ракет SCALP - французского варианта британских Storm Shadow. Пособники Зеленского начали активно муссировать тему о получении первой партии из Пятой Республики, хотя на самом деле эти вооружения прибыли на Украину еще в начале месяца.

Париж вслед за Лондоном решился отправить террористическому режиму 50 крылатых ракет. Британскими Storm Shadow первым делом ударили по мирному Луганску. Начальник главного управления разведки Украины открыто угрожает новой атакой на Крым, хотя и признает, что жители полуострова совсем не желают возвращения в нацистское государство.

Киевский режим запретил иностранным журналистам работать на линии фронта. Об этом сообщило швейцарское издание Temps. Исключение - письменное разрешение главкома Залужного, которое получить практически невозможно. Предполагают, что это может быть связано с высоким уровнем потерь среди ВСУ и отсутствием результатов контранаступления. Западные СМИ даже начали подозревать, что Украина откровенно плюет на такую незыблемую демократическую ценность, как свобода слова.

Тем временем сообщники Зеленского нашли еще одну причину неудач ВСУ. Оказывается, плохому актеру наступать мешают не только кусты, мины, но и... китайцы. И созданный ими популярный во всем мире видеосервис TikTok. При этом украинцы сами не стесняются выкладывать в общий доступ доказательства своих преступлений. Что боевики-каратели, что воры, продающие получаемые от стран НАТО вооружение и экипировку.

"Украинская армия не побеждает, а серьезно проигрывает. Страна разрушается. Ее население либо погибает, либо миллионами рассеивается по всему миру в качестве беженцев", - отметил американский журналист Такер Карлсон.

Удивительно, но особенно усердствует с негативом по поводу успехов ВСУ симпатизирующая демократам Washington Post. Что ни день - то статья о провале контрнаступления. И это серьезно подрывает шансы Байдена спустить еще 24 миллиарда долларов на Украину. Ему бы со сгоревшими Гавайами разобраться. Он, наконец, добрался до пострадавших островов. Встретили президента показательно жестко. И такая реакция вполне объяснима. Федеральные власти пообещали гавайцам по 700 долларов матпомощи. Тогда как Украина каждому американцу уже обошлась в 900.

Подтверждение отношения президента США к проблемам погорельцев - крепкий старческий сон во время памятной церемонии в честь жертв пожара.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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