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Путин: Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира

18:11
  • вторник
  • 22 августа 2023

Позади осталась Германия

Все больше расчетов во внешней торговле идет в рублях, их доля за 1,5 года выросла более чем втрое. А российские производители занимают новые ниши, в том числе освобожденные западными компаниями, заявил сегодня Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам, передает "ТВ Центр".

Правительству и Банку России президент поручил активнее использовать имеющиеся инструменты для снижения волатильности на финансовом рынке и контролировать отток капитала.

Президент отметил, что мониторинг в этой сфере важен не для формального отчета, а для планирования бизнеса во всех субъектах федерации в рамках долгосрочных планов до 2030 года. Текущая бюджетная ситуация этому только способствует. Она устойчива и не несет рисков. По итогам года, отметил глава государства, дефицит составит запланированные 2 процента ВВП.

"Несмотря на пессимистические прогнозы, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германия. Несколько месяцев были сложными, но сейчас наметился экономический рост, его темпы устойчивы. ВВП вырос на 5 %, более высокими темпами растут отрасли, не связанные с нефтью и газом", - указал российский лидер.

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