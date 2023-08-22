Собянин: Все поликлиники Москвы будут соответствовать лучшим мировым стандартам

Сегодня по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире

Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о повышении качества и доступности здравоохранения в Москве.

Сегодня по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире, отметил Собянин. Высокотехнологичную помощь нарастили почти в шесть раз, большинство роддомов в столице реконструированы, построены заново. Младенческая смертность уменьшилась почти в 2,5 раза.

"Стационары наши – хорошо, но мы в стационарах, слава Богу, редко бываем: число госпитализаций – около 2 млн, а количество посещений поликлиник – 120 млн. Начинали с проекта, что надо делать 50, потом 100 поликлиник, постройки там 1950-х – 1960-х годов, потом пришли к пониманию, что этого мало – создали проект на 200 поликлиник, и буквально в сентябре-октябре этого года закончим эту программу. Решили еще 140 зданий поставить под реконструкцию. Это означает, что вся 100% поликлиническая сеть Москвы будет полностью модернизирована и отвечать самым лучшим мировым стандартам", – заключил Собянин.

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