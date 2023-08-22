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В Конгрессе США призвали прекратить направлять Украине деньги и оружие

16:15
  • вторник
  • 22 августа 2023

Байден должен приложить усилия для инициации мирного соглашения между Москвой и Киевом

Американские власти должны прекратить спонсировать киевский режим для стабилизации ситуации в регионе. Об этом на своей странице в Twitter написала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

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"Единственную роль, которую США должны сыграть, - это остановить конфликт на Украине", - заявила Грин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель американского Конгресса подчеркнула, что Белый дом должен стать "главным посредником" в инициации мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Она также добавила, что некомпетентные решения действующего президента США Джо Байдена в отношении Украины и России приведут лишь к "новому витку" эскалации в зоне военной спецоперации. По ее словам, американские политики должны немедленно прекратить финансирование преступного режима Владимира Зеленского.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что развертывание войск НАТО в зоне СВО приведет к уничтожению крупнейших городов Украины. По мнению военного аналитика, недальновидная политика стран Запада в отношении России приведет к открытой конфронтации между странами-участницами военно-политического блока и Москвой.     

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