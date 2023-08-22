Белый, синий, красный - цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем государственного флага Российской Федерации.

"Сегодня – День государственного флага Российской Федерации, символа могущества нашей державы! Белый, синий, красный - цвета чести и благородства, любви и великодушия, мужества и стойкости. Все эти качества воплощает в себе русский народ-победитель. Под этим флагом наши ребята сегодня сражаются за свободу и независимость Родины", - написал глава города в Telegram.

Мэр также отметил, что флаг России также вдохновляет на победы ученых, спортсменов, мастеров культуры и многих других профессионалов.

"Национальный триколор – это частичка души каждого из нас. Поздравляю всех с этим праздником", - заключил Собянин.

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