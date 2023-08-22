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Суд вынес приговор дезинсектору по делу о смертельном отравлении семьи арбузом

16:54
  • вторник
  • 22 августа 2023

Осужденный свою вину так и не признал

Московский суд приговорил к пяти годам лишения свободы дезинсектора Антона Котова по делу о смертельном отравлении семьи арбузом, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на комментарий одного из участников судебного процесса.

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Напомним, 9 сентября 2021 года из квартиры жилого дома на Совхозной улице в столичные медучреждения с признаками острой интоксикации были госпитализированы члены одной семьи: мать, бабушка и несовершеннолетняя дочь.

По данным СМИ, родственники стали ощущать недомогание сразу после употребления в пищу арбуза, купленного накануне в одном из гипермаркетов Москвы. Как выяснялось позже, несмотря на оказание пострадавшим своевременной медицинской помощи, спасти женщину и ребенка все-таки не удалось. 

"Котову назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявил собеседник агентства.

При этом районный суд Москвы обязал осужденного выплатить шесть млн рублей родственникам погибших в качестве моральной компенсации. Уточняется, что виновный в резонансном деле свою вину так и не признал.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате пищевого отравления скончался российский боец смешанного стиля Александр Писарев. По словам родственников, смерть спортсмена наступила во сне.   

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