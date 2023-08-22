Перед США стоит тяжелая задача

Киевский режим планирует "бросить в самое пекло" будущих украинских пилотов F-16. Об этом в интервью изданию Politico заявил бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер.

"Слабо обученных украинских пилотов бросят промо в огонь", – заявил Рихтер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом американский пилот подчеркнул, что на данный момент перед Украиной и Западом стоит "тяжелая задача": специалисты НАТО должны за короткий промежуток времени обучить украинских летчиков управлять истребителями F-16.

Он также добавил, что, как правило, пилоты привыкают к определенной модели самолета и управляют им на протяжение всей карьеры. По его словам, в этом понимании "человек с улицы" способен обучиться пилотировать F-16 гораздо быстрее, чем профессиональный летчик.

Ранее посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что передача властями страны истребителей F-16 Украине повлечет за собой лишь эскалацию конфликта. По мнению высокопоставленного дипломата, такими действиями страны "коллективного" Запада "подталкивают" киевский режим к катастрофе.

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