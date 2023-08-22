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Обнаружены тела всех восьми погибших в московском коллекторе

17:30
  • вторник
  • 22 августа 2023

Группа спустилась под землю незаконно

В Москве обнаружены тела всех восьми человек, которые в воскресенье отправились на экскурсию по подземному коллектору и утонули. Об этом сегодня сообщили в Следственном комитете, передает "ТВ Центр".

В ведомстве также рассказали о задержании организатора опасного аттракциона Никиты Дубаса и гендиректора компании, через которую погибшие приобрели экскурсию, Александра Кима. Еще один подозреваемый в причастности к трагедии объявлен в розыск. Есть информация, что накануне он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.

Следствием установлено, что группа спустилась под землю незаконно и проигнорировала предупреждение о надвигающемся на Москву ливне. При этом продавцы услуги заверяли клиентов в ее безопасности.

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