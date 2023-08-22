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Собянин: обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы 33 млрд рублей

17:58
  • вторник
  • 22 августа 2023

Город создает все условия для роста инвестиций

Предприятия обрабатывающей промышленности в I квартале 2023 года инвестировали в экономику Москвы более 33 млрд руб., что на 8% превысило показатель годичной давности. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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"Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы больше 33 млрд руб. в I квартале. Это на 8% выше показателей прошлого года. Предприятия обновляют оборудование, расширяют производства, разрабатывают новую продукцию", – написал он.

Сергей Собянин привел в пример московского производителя роботизированных систем, который совместно с российской горно-металлургической компанией разработал отечественную проволоку для сварочных работ.

"Еще одна столичная компания вложила средства в создание двух научно-исследовательских центров по разработке биологических и химических медицинских препаратов. Планирует запустить их до конца года", – добавил мэр.

Градоначальник отметил, что город создает все условия для роста инвестиций, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы, а статус промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" позволяет снизить налоги.

"В целом столичным промышленникам доступно больше 20 мер системной поддержки от города и ряд антикризисных инструментов", – заключил мэр столицы.

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