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Бербок: Россия в зоне СВО соорудила минные поля "размером с Западную Германию"

18:25
  • вторник
  • 22 августа 2023

Украинские военные находятся в ловушке

ВС России соорудили в зоне военной спецоперации минные поля "размером с Западную Германию". Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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Как отметила дипломат, российские военные развернули на Востоке Украины "гигантские" минные поля, которые значительно замедлили ход украинского контрнаступления в зоне СВО.

"Сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию", - заявила Бербок, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что из-за минных заграждений ВС России украинские военные "оказались в ловушке". По ее словам, на данный момент страны "коллективного" Запада пытаются найти выход из сложившейся ситуации на Украине.

Ранее журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что новейшая система минирования ВС России в зоне военной спецоперации привела к провалу наступательных действий ВСУ. По мнению аналитиков издания, украинские военные не имеют возможности быстро и эффективно разминировать "усеянную российскими минами" зону боевых действий.  

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