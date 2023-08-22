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Украинский суд конфисковал имущество Министерства обороны Белоруссии

18:45
  • вторник
  • 22 августа 2023

В распоряжении Киева оказались компоненты систем электрического авиационного пуска

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации принадлежащего Министерству оборону Белоруссии имущества, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление украинского суда.

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Уточняется, что судейская коллегия ВАКС применила санкцию, которая предусмотрена законом Украины "Об использовании санкций".

"ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

При этом в антикоррупционном суде страны подчеркнули, что теперь в распоряжении политического истеблишмента Украины имеются передовые системы электрического авиационного пуска, которые ранее принадлежали оборонному ведомству Белоруссии.

Как отметили в заявлении ВАКС, решение киевского режима может быть обжаловано всеми участниками судебного процесса в течение двух недель.

Ранее журналисты издания The New York сообщили, что США и ЕС не нашли "правовой инструмент", который позволил бы конфисковать российские активы и передать их киевскому режиму. По мнению аналитиков издания, конфискация замороженных активов России является "неприкрытым" нарушением международного права.

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