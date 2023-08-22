Украинский суд конфисковал имущество Министерства обороны Белоруссии

В распоряжении Киева оказались компоненты систем электрического авиационного пуска

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о конфискации принадлежащего Министерству оборону Белоруссии имущества, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление украинского суда.

Уточняется, что судейская коллегия ВАКС применила санкцию, которая предусмотрена законом Украины "Об использовании санкций".

"ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

При этом в антикоррупционном суде страны подчеркнули, что теперь в распоряжении политического истеблишмента Украины имеются передовые системы электрического авиационного пуска, которые ранее принадлежали оборонному ведомству Белоруссии.

Как отметили в заявлении ВАКС, решение киевского режима может быть обжаловано всеми участниками судебного процесса в течение двух недель.

Ранее журналисты издания The New York сообщили, что США и ЕС не нашли "правовой инструмент", который позволил бы конфисковать российские активы и передать их киевскому режиму. По мнению аналитиков издания, конфискация замороженных активов России является "неприкрытым" нарушением международного права.

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