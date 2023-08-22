Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное

Доля расчетов в национальной валюте за последние полтора года выросла более чем втрое

Национальные цели России, напоминает президент, рассчитаны вплоть до 2030 года. Планировать на столь долгий срок важно. Не для формального отчета, но для того, чтобы бизнес, федеральные и региональные ведомства могли спокойно и слаженно работь.

Владимир Путин: "Несмотря на, прямо скажем, пессимистические прогнозы, которые звучали да и до сих пор звучат от некоторых экспертов, прежде всего, конечно, западных экспертов, Россия по итогам 2022 года вошла в пятерку крупнейших экономик мира. По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала ФРГ по паритету покупательной способности, по объему экономики".

Показательно, отмечает Путин, что более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов. Отечественные компании занимают новые ниши, в том числе - освобожденные западными концернами. Следует активнее привлекать инвестиции. Их объем в реальном выражении к 2030 году должен вырасти минимум на 70 процентов. Устойчивому развитию способствует и бюджетная ситуация.

Путин: "В июле баланс бюджета оказался на 458 миллиардов рублей лучше, чем год назад. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне – около двух процентов ВВП".

Все больше расчетов в торговле с другими странами идет в рублях, доля национальной валюты на экспортном рынке за полтора года выросла более чем втрое.

Еще одна задача - укрепление технологического, кадрового и - что особенно актуально - финансового суверенитета страны. Президент поручает правительству и Центральному банку активнее использовать имеющиеся инструменты для снижения волатильности на рынке.

Путин: "Здесь нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка".

Особое внимание - развитию регионов. Строительству и ремонту жилья, дорог, школ, детских садов, поликлиник и больниц. От этого напрямую зависит уровень жизни людей. И, конечно ключевая тема - рост доходов.

Путин: "Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1 процент, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7 процента. Опять же, хочу это тоже подчеркнуть, в реальном выражении, то есть с учетом инфляции".

Правительство также продолжит индексировать МРОТ. С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение сразу на 18 с половиной процентов. При этом инфляцию, говорит Путин, нужно держать в узде.

Путин: "Объективные данные показывают, что инфляционные риски все-таки растут, и задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план".

Правительство работает над этим круглосуточно, докладывает президенту премьер Михаил Мишустин.

"Ведется специальный проект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен. Это необходимо для того, чтобы вовремя выявлять отклонения от планов и быстро исправлять ситуацию", - указал глава кабмина.

В приоритете - и демография. Продолжительность жизни в стране уже вышла на допандемийный уровень. Однако есть проблемы с рождаемостью. Она в этом году сократилась.

Путин: Мы продлеваем пособия по уходу за ребенком для мам, которые выходят на работу до того момента, как ребенку исполнилось полтора года. Такое решение уже принято, а с 1 сентября будет запущен еще один пилотный проект. Его цель – создать единую систему социальной и медицинской помощи женщинам".

Задачи перед страной стоят амбициозные, констатирует президент. Важно повсеместно наращивать производство, развивать сферу услуг, активно применять передовые технологии. Потенциал - научный, творческий и экономический - у России, уверен Путин, огромный.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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