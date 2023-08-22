Согревал собой мир: в Москве простились с Игорем Ясуловичем

Отдать дань памяти народному артисту, кинорежиссеру и педагогу пришли родные, друзья, студенты ВГИКа

Большое горе. И никто не сдерживает слез. И родные, и друзья, и коллеги

"Ушла сфера нашего обитания. Вот я пока не представляю, как я буду существовать вот здесь на Мамоновском переулке, 10, когда буду знать, что он уже не придет", - сказал Валерий Баринов, народный артист России.

Игорь Ясулович не мыслил себя без актерской профессии. Окончил ВГИК. Обладая удивительной виртуозной пластикой, работал в театре пантомимы. Публика же полюбила и запомнила его после эксцентричной роли инженера Щукина в фильме "Двенадцать стульев". Впрочем, в памяти оставалась каждая его роль в кино - даже небольшая. Защитник собак в "Бриллиантовой руке", дрессировщик в "Гостье из будущего", импозантный фарцовщик в фильме "Самая обаятельная и привлекательная".

А его главным театром на целых тридцать лет стал Московский театр юного зрителя. И спектакли с Ясуловичем - "Собачье сердце", "Черный монах", "Скрипка Ротшильда" - становились событиями в театральной Москве.

"У него было такое фантастическое подкупающее обаяние, что я считал необходимым, правильным давать ему прямо противоположные роли", - отметил режиссер Кама Гинкас.

Игорь Ясулович не считал актерство работой, для него это действительно было служение. Невероятная жертвенная любовь, говорит Валерий Баринов. Они столько сыграли вместе. И объехали с гастролями весь мир. Рассказывает - Ясулович никогда ни на что не жаловался. На гастролях в Бухаресте сломал ключицу - но на следующий день уже был на сцене.

Он до последнего, уже в 80 лет в одном из самых знаковых своих спектаклей, в "Скрипке Ротшильда", буквально летал. Добрый, скромный, интеллигентный, с великолепным чувством юмора. И все, кто его знал, говорят - он как будто согревал своим присутствием мир.

"Действительно, сегодня таких людей все меньше и меньше. Есть хорошие артисты, гениальные артисты. Есть прекрасные люди. Иногда это сочетается, а иногда не сочетается. У Игоря Николаевича это удивительным образом все сочеталось", - поделился народный артист России Сергей Маковецкий.

И, может, поэтому он оказался еще и очень талантливым учителем. Много лет преподавал во ВГИКе и в ГИТИСе. И этим летом набрал новый курс. Игоря Ясуловича сегодня провожали долгими аплодисментами.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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