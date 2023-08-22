В Костроме с березы сняли медведицу

Дикий хищник оказался в городе по собственной воле

Обеспокоенные жители деревни Аферово еще утром пожаловались, что косолапый бродит по улицам, бесцеремонно заглядывает через заборы и вот-вот начнет вламываться во дворы. Специалисты выехали на место, однако хитрый зверь успел скрыться.

Ближе к вечеру бурый появился уже на окраине Костромы. Городские приключения лесного гостя зафиксировали камеры наблюдения. Жители вызвали МЧС. Задача нейтрализовать медведя даже для бывалых сотрудников стала испытанием.

"Конкретно медведей мы видели только в зоопарке. Вчера операция по спасению медведя и его дальнейшая эвакуация проводилась впервые. Медведь игриво водил глазами из стороны в сторону, все ждали, когда он кого-то коснется лапой", - рассказал Алексей Греков, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области.

Животное заблокировали в одном из дворов и выстрелили в него дротиком со снотворным. Но прежде чем уснуть, медведь успел забраться на дерево. С высоты 15 метров его снимали с помощью аварийно-спасательных инструментов и двух автолестниц. Уже на земле во время осмотра выяснилось, что это медведица примерно двух лет от роду. Но главное - во время спасательной операции она не получила травм. И зверя можно выпустить в лес.

Что же привело косолапого в город? У экспертов на этот счет две версии.

"Первая - это собаки домашние, дворовые, которые могли загнать молодую особь в черту города. И второе - здесь, к сожалению, охотники сыграли печальную роль, слава Богу, все не так плохо закончилось. Ранее было массовое открытие охоты на пернатую дичь. Достаточно громко это происходило. И, естественно, животное, молодое животное, испугавшись, перемещалось туда, где тихо. А где тише? В городе", - объяснил Сергей Простов, начальник охотуправления в департаменте природных ресурсов Костромской области.

По последним данным, сейчас в окрестностях Костромы живут семь взрослых медведей. Но появление хищников в черте города - явление редкое. В прошлый раз семья с медвежонком была замечена там более 10 лет назад.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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