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США отказались считать БРИКС геополитическим соперником

20:05
  • вторник
  • 22 августа 2023

Вашингтон не видит угрозу в эволюции объединения

Американские власти не видят в БРИКС геополитического соперника. Об этом в ходе очередного брифинга заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"БРИКС не является геополитическим соперником для Запада", - заявил Салливан, чьи слова приводит РИА Новости.  

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что политический истеблишмент США "не воспринимает всерьез" выдвигаемые странами-участницами БРИКС инициативы и предложения. По его словам, на данный момент возможность эволюции организации в геополитического соперника Запада "крайне мала".  

Он также добавил, что, несмотря на политические разногласия, Вашингтон продолжит развивать торгово-экономические отношения с Бразилией, ЮАР и Индией.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам делового форума БРИКС заявил, что Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы при условии выполнения странами "коллективного" Запада всех обязательств.

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