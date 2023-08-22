Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке

Запад должен выполнить свои обязательства

Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы при условии выполнения странами Запада всех обязательств. Об этом в ходе обращения к участникам делового форума БРИКС заявил президент России Владимир Путин.

"Россия вернется к зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва уже взяла на себя обязательства по обеспечению сельскохозяйственной продукцией страны африканского континента. По его словам, в ближайшее время Россия "безвозмездно" оправит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна.

Он также добавил, что российские поставщики готовы заместить украинское зерно на глобальном рынке не только на коммерческой, но и на безвозмездной основе. Это возможно благодаря "отличному урожаю", который ожидается в России в этом году, заключил президент.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что западные страны должны воздержаться от попыток "изменить мышление" представителей БРИКС. По мнению политика, США и ЕС должны использовать дипломатические инструменты для нормализации отношений со странами, которые реализуют отличную от Запада внешнеполитическую стратегию.

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