ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке

19:52
  • вторник
  • 22 августа 2023

Запад должен выполнить свои обязательства

Москва готова вернуться к реализации черноморской инициативы при условии выполнения странами Запада всех обязательств. Об этом в ходе обращения к участникам делового форума БРИКС заявил президент России Владимир Путин.  

Бразилия опровергла планы БРИКС противопоставить себя G7 и G20
Президент Финляндии призвал Запад не менять образ мышления стран БРИКС

"Россия вернется к зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что Москва уже взяла на себя обязательства по обеспечению сельскохозяйственной продукцией страны африканского континента. По его словам, в ближайшее время Россия "безвозмездно" оправит шести странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна.

Он также добавил, что российские поставщики готовы заместить украинское зерно на глобальном рынке не только на коммерческой, но и на безвозмездной основе. Это возможно благодаря "отличному урожаю", который ожидается в России в этом году, заключил президент.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что западные страны должны воздержаться от попыток "изменить мышление" представителей БРИКС. По мнению политика, США и ЕС должны использовать дипломатические инструменты для нормализации отношений со странами, которые реализуют отличную от Запада внешнеполитическую стратегию.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.