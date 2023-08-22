Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Восемь пилотов ВСУ уже приступили к тренировкам

Дания начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16, передает информагентство Reuters со ссылкой на официальное заявление ВС страны.

Авторы публикации подчеркнули, что ВС Дании начали обучение восьми летчиков ВСУ полетам на истребителях F-16.

Как уточнили в издании, датские военнослужащие будут обучать украинских пилотов в рамках соглашения между Киевом и Копенгагеном, согласно которому последняя сторона обязуется передать Украине американские истребители в "безвозмездное пользование".

В издании также добавили, что украинские пилоты вместе с 65 датскими специалистами уже прибыли на военную базу в Скридструпе.

Ранее глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории. По словам главы оборонного ведомства, власти страны готовы передавать оружие при условии, что оно будет использовано исключительно "для вытеснения врага с украинской территории".

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