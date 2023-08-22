ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дания начала обучать украинских пилотов полетам на истребителях F-16

20:32
  • вторник
  • 22 августа 2023

Восемь пилотов ВСУ уже приступили к тренировкам

Дания начала обучение украинских пилотов полетам на американских истребителях F-16, передает информагентство Reuters со ссылкой на официальное заявление ВС страны.

"Их бросят прямо в огонь": на Западе посочувствовали будущим украинским пилотам F-16
Дания поставила условие передачи Киеву истребителей F-16

Авторы публикации подчеркнули, что ВС Дании начали обучение восьми летчиков ВСУ полетам на истребителях F-16.

Как уточнили в издании, датские военнослужащие будут обучать украинских пилотов в рамках соглашения между Киевом и Копенгагеном, согласно которому последняя сторона обязуется передать Украине американские истребители в "безвозмездное пользование".  

В издании также добавили, что украинские пилоты вместе с 65 датскими специалистами уже прибыли на военную базу в Скридструпе.

Ранее глава Минобороны Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории. По словам главы оборонного ведомства, власти страны готовы передавать оружие при условии, что оно будет использовано исключительно "для вытеснения врага с украинской территории".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пилот истребителя F-16
Пилот истребителя F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.