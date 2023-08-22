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"Они уязвимы": в США заявили, что Россия сможет легко уничтожить истребители F-16

20:49
  • вторник
  • 22 августа 2023

Самолет не сможет выстоять против российских систем ПВО

Российские системы противовоздушной обороны способны с легкостью уничтожить американские истребители F-16. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис.  

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"Наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400", - заявил Дэвис, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что американские истребители F-16, которые Дания и Нидерланды планируют передать в "безвозмездное пользование" ВСУ, не смогут выстоять против ударной мощи российских самолетов СУ-35.

Он также добавил, что, несмотря на откровенные недостатки, самолеты F-16 являются "надежными машинами", однако их военный потенциал возможно раскрыть лишь при условии "интегрированного использования". Иными словами, американские истребители должны летать исключительно над выстроенной сетью ПВО, заключил аналитик.

Ранее бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер заявил, что Украина планирует "бросить в самое пекло" будущих украинских пилотов F-16. По мнению американского пилота, на сегодняшний день перед западными специалистами стоит "невыполнимая задача", которая заключается в эффективном и быстром обучении летчиков ВСУ.

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