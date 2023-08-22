Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для российской экономики

В ближайшие годы будет увеличен целевой объем узконаправленных специалистов

Дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Об этом в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава правительства, несмотря на рекордно низкую безработицу в России, в ряде направлений все-таки наблюдается дефицит квалифицированных специалистов.

"Этот вопрос требует такого особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике это может для нас стать новым серьезным вызовом", - заявил Мишустин, чьи слова приводит ТАСС.

При этом премьер-министр подчеркнул, что профильные ведомства страны заинтересованы в "своевременном обучении" персонала для преодоления дефицита кадров в ключевых экономических секторах. По его словам, уже в ближайшие годы будут предприняты все необходимые меры по увеличению целевого объема узконаправленных специалистов.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что дефицит кадров в области искусственного интеллекта сокращается. По словам политика, дефицит кадров в данной отрасли составляет около десяти тысяч специалистов в год.

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