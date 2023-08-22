Президент Бразилии оценил идею создания единой валюты БРИКС

Такие действия позволят увеличить рост инвестиций

Создание единой расчетной валюты БРИКС приведет к росту инвестиционной привлекательности организации. Об этом в ходе выступления делового форума объединения заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Как отметил бразильский лидер, страны-участницы объединения должны обеспечить правовую и политическую стабильность частного сектора. По мнению Лулы да Силвы, такие действия позволят увеличить инвестиционную привлекательность БРИКС.

"Поэтому я выступаю за единую расчетную единицу", - заявил лидер, чьи слова приводит ТАСС.

При этом президент Бразилии подчеркнул, что создание единой валюты в рамках организации не должно отразиться на национальных валютах членов БРИКС.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти не видят в БРИКС геополитического соперника. По словам представителя Белого дома, Вашингтон "не воспринимает всерьез" выдвигаемые странами-участницами БРИКС инициативы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"