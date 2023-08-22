ВС России способны взять под контроль всю Украину

ВС России дойдут до Западной Украины, если западные страны не инициируют мирное соглашение между Москвой и Киевом. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Необходимо остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое будет отвечать требования и условиям России", - заявил Макгрегор, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что для предотвращения эскалации кризиса на Украине киевский режим должен в ближайшее время возобновить переговорный процесс с Москвой. По его словам, в противном случае российские военные дойдут Западной Украины и займут Львов.

Он также добавил, что действующий президент США Джо Байден должен "перестать упираться" и сделать первые шаги к урегулированию украинского кризиса. Если этого не произойдет, то российские военные возьмут под контроль всю территорию Украины, заключил аналитик.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американские власти должны прекратить спонсировать Киев для стабилизации ситуации в регионе. По ее словам, недальновидная политика Белого дома в отношении Украины и России приведут лишь к "новому витку" эскалации в зоне СВО.

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